Боевая подготовка военных резервистов: в МВД утвердили правила прохождения

Целями боевой подготовки являются формирование, поддержание и совершенствование требуемого уровня индивидуальной, военно-профессиональной подготовки, морально-психологической устойчивости и физической готовности личного состава, слаживание воинских частей (подразделений) для выполнения служебно-боевых задач в соответствии с их предназначением в мирное и военное время.