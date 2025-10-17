Ричмонд
Войска РФ начали бои за ключевую транспортную артерию в Красноармейске

По информации источников, российские военные взяли под огневой контроль улицы Шевченко и Самарская.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Красноармейске российские подразделения начали бои за улицу Европейская, сообщил в пятницу Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Прямо сейчас идут бои за улицу Европейская, которая является ключевой артерией всего города», — говорится в публикации.

Также сообщается о взятии российскими военными под огневой контроль улиц Шевченко и Самарская.

По информации источников, противник несет большие потери в ходе боев в городе.

Ранее стало известно о начале наступления российских войск на Гнатовку под Красноармейском.