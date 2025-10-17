Войска РФ начали бои за ключевую транспортную артерию в Красноармейске

Продвигающиеся в Красноармейске российские подразделения начали бои за улицу Европейская, сообщил в пятницу Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Прямо сейчас идут бои за улицу Европейская, которая является ключевой артерией всего города», — говорится в публикации.
Также сообщается о взятии российскими военными под огневой контроль улиц Шевченко и Самарская.
По информации источников, противник несет большие потери в ходе боев в городе.
Ранее стало известно о начале наступления российских войск на Гнатовку под Красноармейском.