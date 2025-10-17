Ричмонд
В США раскрыли планы Трампа на встречу Зеленского в Вашингтоне

17 октября в 20:00 по московскому времени президент США Дональд Трамп примет украинского лидера Владимира Зеленского на закрытом обеде в Белом доме.

Как следует из официального расписания, мероприятие запланировано на 13:00 по восточному времени США. После встречи глава Белого дома отправится во Флориду.

Визит Зеленского проходит в рамках его поездки в Вашингтон. Президент Украины заранее заявлял о намерении обсудить поддержку США, в частности предоставление дальнобойного вооружения.

Уточняется, что один из ключевых вопросов на переговорах — возможные поставки ракет большой дальности Tomahawk.

Напомним, что после телефонных консультаций с российским президентом Владимиром Путиным Дональд Трамп подчеркнул, что США также испытывают потребность в этих ракетах, поэтому решение по поставкам Украине пока не принято.

Читайте также: Вэнс неожиданно заявил, что Россия и Украина еще не готовы заключить мир.

