Отстраненный мэр Одессы Труханов: у жены главы Одесской ОВА есть паспорт РФ

У жены главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, Ирины, может быть действительное российское гражданство, заявил бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, отстраненный от этой должности и лишенный гражданства Украины якобы из-за наличия паспорта гражданина РФ. Об этом пишет интернет-издание «Страна.ua».
«Я не утверждаю, я просто прошу проверить так же тщательно, как проверяли меня», — приводятся слова Труханова, сказанные на брифинге.
Экс-чиновник считает, что Ирина Кипер обновила российский паспорт в 2020 году и получила водительские права, кроме того, говорит он, у женщины есть счет на девичью фамилию в зарубежном банке, она ведет бизнес в России и платит там налоги.
Олег Кипер, как информирует издание, опроверг информацию о наличии у его супруги действительного гражданства РФ, подчеркнув, что оно правда было, но Ирина отказалась от него в марте 2022 года и получила паспорт гражданки Украины.
О лишении Труханова украинского гражданства, по указу Владимира Зеленского, стало известно во вторник, 14 октября. Одновременно с ним украинских паспортов лишились бывший депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.