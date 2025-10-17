Посольство Японии планирует открыть в Петербурге визовый центр

В прошедшем августе в Японии побывали 13 тыс. россиян, что на 90% больше прошлогоднего показателя. Процесс выдачи визы занимает от трех до пяти дней. Для оформления визы предоставлять бронь и подтверждение оплаты проживания в гостиницах не нужно.