Президент Путин вручил воронежским многодетным семьям государственные награды

Напомним, орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитавшим семерых и более детей, и сопровождается единовременной выплатой в 500 тысяч рублей. Медалью награждаются семьи, воспитавшие четверых детей, с выплатой в 200 тысяч рублей.