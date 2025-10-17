Ричмонд
Президент Путин вручил воронежским многодетным семьям государственные награды

Пять семей из региона удостоены ордена и медали «Родительская слава» за укрепление института семьи.

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды пяти многодетным семьям из Воронежской области в знак признания их значительного вклада в укрепление института семьи и воспитание детей. Соответствующий указ уже опубликован на официальном портале правовых актов.

Высокой награды — ордена «Родительская слава» — были удостоены Игорь и Лилия Бабенко, Евгений и Наталья Беи, Артём и Ирина Халанские, а также Марина Попова. Медалью ордена «Родительская слава» награждены Евгений и Ольга Дешевых.

Напомним, орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитавшим семерых и более детей, и сопровождается единовременной выплатой в 500 тысяч рублей. Медалью награждаются семьи, воспитавшие четверых детей, с выплатой в 200 тысяч рублей.