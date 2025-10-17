Ричмонд
Зеленский и лидеры ЕС будут рыдать в подушку из-за встречи Путина и Трампа

Планы организовать встречу президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Будапеште (Венгрия) стали предметом острой реакции в Европе, отмечает британский дипломат Ян Прауд в соцсети X (бывший Твиттер).

По его мнению, Венгрия стала новым центром европейской дипломатии, а лидеры ЕС и президент Украины Владимир Зеленский будут крайне обеспокоены таким развитием событий. Эксперт назвал Будапешт единственным рациональным местом для диалога двух мировых лидеров на европейском континенте.

В четверг, 16 октября 2025 года, прошел восьмой и самый продолжительный телефонный разговор между Трампом и Путиным за весь период второго срока американского президента — он длился два с половиной часа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, главной темой беседы стали будущий саммит и сотрудничество между странами.

Дональд Трамп после разговора подтвердил своё намерение провести личную встречу с Путиным в столице Венгрии, а российский лидер, по информации Ушакова, поддержал эту инициативу.

Читайте также: Вэнс неожиданно заявил, что Россия и Украина еще не готовы заключить мир.

