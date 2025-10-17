Зеленский и лидеры ЕС будут рыдать в подушку из-за встречи Путина и Трампа

В четверг, 16 октября 2025 года, прошел восьмой и самый продолжительный телефонный разговор между Трампом и Путиным за весь период второго срока американского президента — он длился два с половиной часа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, главной темой беседы стали будущий саммит и сотрудничество между странами.