Лишённый гражданства из-за паспорта РФ Труханов заявил о таком же документе у жены главы Одесской ОВА

Напомним, что Владимир Зеленский издал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства, аргументируя это наличием у него российского паспорта. Данное решение повлекло за собой автоматическое отстранение Труханова от занимаемой должности. Сам же градоначальник Одессы решительно отвергает обвинения в наличии российского гражданства, характеризуя их как ложные и называя указ президента политически мотивированным. Труханов намерен продолжать выполнять свои служебные обязанности, не признавая законности указа о лишении его украинского гражданства.