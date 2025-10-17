Лишённый гражданства из-за паспорта РФ Труханов заявил о таком же документе у жены главы Одесской ОВА

«Я не утверждаю, я просто прошу проверить так же тщательно, как меня проверяли», — подчеркнул Труханов, представляя свою позицию.
По словам мэра, Ирина Кипер не только обновила российский паспорт в 2020 году и получила водительские права по этому документу, но и владеет счётом в зарубежном банке на девичью фамилию, ведёт бизнес в России и исправно платит налоги в российский бюджет.
Напомним, что Владимир Зеленский издал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства, аргументируя это наличием у него российского паспорта. Данное решение повлекло за собой автоматическое отстранение Труханова от занимаемой должности. Сам же градоначальник Одессы решительно отвергает обвинения в наличии российского гражданства, характеризуя их как ложные и называя указ президента политически мотивированным. Труханов намерен продолжать выполнять свои служебные обязанности, не признавая законности указа о лишении его украинского гражданства.
