На Украине хотели взорвать неразорвавшуюся российскую бомбу, но её опять кто-то украл

Неизвестные украли неразорвавшуюся российскую корректируемую авиабомбу (КАБ) в селе Томаковка Никопольского района Запорожской области, находящейся под контролем Украины. Об этом сообщает проект DroneBomber.

Источник: Life.ru

«Кто помнит историю с украденным КАБом в Токмаковке? Ну так вот, то же село, та же история», — написал автор проекта.

В ноябре 2024 года случился похожий инцидент. Автор проекта обратился к похитителю КАБ с просьбой вернуть снаряд для обезвреживания ГСЧС. Вскоре после этого, в том же месяце, был украден дрон «Шахед». А ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения ударных БПЛА 417-го разведывательного батальона установили полный контроль над логистической трассой Орехов-Таврийское в Запорожской области. Как заявил командир с позывным Скат, беспилотники «летают как у себя дома», парализуя тыловое снабжение ВСУ и превращая его в «кошмар» для противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

