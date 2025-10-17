Посольство Японии собирается открыть в России визовые центры

В материалах говорится, что на визовую работу в российском посольстве в Японии и в генконсульстве Японии в Санкт-Петербурге большое влияние оказала мировая тенденция в туризме, в связи с чем резко выросло количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с туристической целью. Предполагается, что эта тенденция еще сохранится.