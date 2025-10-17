Посольство Японии собирается открыть в России визовые центры, следует из размещенных на сайте дипмиссии документов.
Отмечается, что посольство объявило о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур.
В материалах говорится, что на визовую работу в российском посольстве в Японии и в генконсульстве Японии в Санкт-Петербурге большое влияние оказала мировая тенденция в туризме, в связи с чем резко выросло количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с туристической целью. Предполагается, что эта тенденция еще сохранится.
В посольстве добавили, что для решения возникших задач планируется реализовать возможность выполнения визовых услуг, не касающихся рассмотрения заявлений (прием заявлений, распределение по типу виз, ответы на запросы, возврат паспортов после окончания проверки и т.д.), в визовом центре. Чтобы передать обязанности, запрашиваемые посольство, надежному частному подрядчику, было решено выбрать подрядчика с помощью конкурса проектов.
Как уточнили в дипмиссии, запланированный период выполнения обязательств — с 9 января по 31 марта 2026 года.
Ранее сообщалось, что в 2024 году спрос на туры в Японию вырос из-за дешевых рейсов и простых виз.
В МИД предупредили о новых правилах въезда в Испанию для россиян.
Отмечалось также, что граждане РФ теперь могут подать заявления на получение краткосрочных виз в Чехию только через консульский отдел посольства страны в Москве.