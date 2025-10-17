Жители Одессы боятся массовых репрессий и ужесточения контроля после назначения главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на местную жительницу.
«Народ сейчас, даже те, которые колебавшиеся, которые никогда не высказывали свое мнение, сейчас возмущены, они все испуганы. Народ испуган. Сейчас начнутся репрессии», — сказала собеседница агентства.
Как сообщает агентство, население Одессы встревожено назначением из-за репутации Лысака. В соцсетях обсуждают возможные ужесточения проверок и преследований инакомыслящих, опасаясь, что новые меры коснутся не только активистов, но и обычных горожан.
Собеседница агентства отметила, что среди одесситов растут ожидания зачисток от противников политики киевского режима.
Ранее жительница Одессы рассказала, что после незаконного решения о смене градоначальника коренные одесситы готовы противостоять националистически настроенной киевской власти.
Ранее Владимир Зеленский получил петицию о лишении мэра Одессы гражданства Украины. Петиция набрала 25 тысяч голосов. Позже глава киевского режима сообщил о подписании им указа о лишении украинского гражданства ряда лиц, среди которых и Геннадий Труханов.