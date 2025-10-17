Правительство Самарской области внесло проект бюджета на 2026 г. с дефицитом в 30,1 млрд рублей

В пояснительной записке к проекту бюджета указывается, что на его формирование повлияло снижение ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ с 18% до 17%, индексация ставок акцизов на алкогольную продукцию, индексация ставок акцизов на нефтепродукты и изменение нормативов их распределения в бюджет области, а также полная передача на региональный уровень платы за негативное воздействие на окружающую среду.