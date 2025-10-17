Ричмонд
Орбан сообщил, что рассчитывает поговорить по телефону с Путиным 17 октября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что утром 17 октября проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик рассказал в эфире Kossuth.

— Вчера вечером я разговаривал по телефону с американским президентом (Дональдом Трампом — прим. «ВМ»). А с президентом Путиным я проведу разговор сегодня утром, — сообщил Орбан радиостанции, отметив, что беседа будет касаться предстоящей встречи российского и американского лидеров в Будапеште.

Путин и Трамп в четверг, 16 октября, провели телефонный разговор. Белый дом уже назвал беседу лидеров «хорошей и продуктивной». Стороны обсудили множество важных вопросов, а главной темой стало урегулирование украинского конфликта. Главное из того, что известно на данный момент, — в материале «Вечерней Москвы».

По итогам разговора Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным лично. По словам президента США, в качестве локации для встречи определили венгерскую столицу Будапешт, однако дату пока не назначили. После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова провести на своей территории встречу президентов России и США.

