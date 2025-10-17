ВВС Индии оценили мощь российского Су-30МКИ: что показало противостояние с британским F-35

По данным источников, Су-30МКИ показали хорошие результаты против F-35B. С точки зрения лётных характеристик самолёты значительно отличаются. Российский Су-30МКИ обладает превосходной манёвренностью благодаря двигателям с управляемым вектором тяги и способен выдерживать перегрузки до 9g. Британский F-35B имеет ограничение в 7g и менее манёвренный, но оснащён более современным радарным комплексом.