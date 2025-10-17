ВВС Индии оценили мощь российского Су-30МКИ: что показало противостояние с британским F-35

Королевские ВВС Великобритании и ВВС Индии провели совместные учения, в ходе которых состоялись учебные воздушные бои между истребителями. После визита британской авианосной группы во главе с кораблём «Принц Уэльский», машины встретились над акваторией Аравийского моря, пишет MWM.
С индийской стороны в учениях участвовало восемь российских истребителей Су-30МКИ, четыре штурмовика «Ягуар» и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Им противостояли шесть палубных истребителей F-35B, базировавшихся на авианосце. Точные детали проведения воздушных боёв не разглашаются.
Для индийских пилотов такие манёвры представляют особую ценность, позволяя получить практический опыт противодействия самолётам пятого поколения. Британские лётчики, в свою очередь, имели редкую возможность отработать взаимодействие с тяжёлыми истребителями российского производства.
По данным источников, Су-30МКИ показали хорошие результаты против F-35B. С точки зрения лётных характеристик самолёты значительно отличаются. Российский Су-30МКИ обладает превосходной манёвренностью благодаря двигателям с управляемым вектором тяги и способен выдерживать перегрузки до 9g. Британский F-35B имеет ограничение в 7g и менее манёвренный, но оснащён более современным радарным комплексом.
