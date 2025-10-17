Появились сообщения об ударе по центру подготовки ВСУ на Кировоградщине

В Кировоградской области под ракетный удар попал центр подготовки боевиков ВСУ.
В ВСУ заявили, что накануне утром две ракеты ударили по территории учебного подразделения Сухопутных войск в тыловом районе Украины.
Военные Telegram-каналы сообщают, что удар нанесен по 235-му центру подготовки ВСУ в селе Червоновершка Кировоградской области.
По информации источников, в результате удара противник потерял до 40 боевиков. На территории центра, где ускоренно готовили специалистов связи, саперов, водителей и техников для ВСУ, уничтожены два временных учебных корпуса, склады с боеприпасами, а также три бронемашины и несколько единиц автотранспорта.
Ранее сообщалось о нанесении ударов по базам ВСУ в Черниговской области.