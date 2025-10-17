Появились сообщения об ударе по центру подготовки ВСУ на Кировоградщине

По информации источников, в результате удара противник потерял до 40 боевиков. На территории центра, где ускоренно готовили специалистов связи, саперов, водителей и техников для ВСУ, уничтожены два временных учебных корпуса, склады с боеприпасами, а также три бронемашины и несколько единиц автотранспорта.