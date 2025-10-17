Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Трамп изменил позицию по поставкам Tomahawk после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп изменил восприятие украинского кризиса после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Bloomberg. В частности, Трамп иначе взглянул на ситуацию с поставками Украине крылатых ракет Tomahawk.

Источник: Reuters

«Тон Трампа в четверг был иным, — уточняется в публикации. — Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (Tomahawk.—»Ъ«) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным».

По версии агентства, это свидетельствует о желании Дональда Трампа дать еще один шанс дипломатическому разрешению конфликта вместо агрессии против России.

Накануне прошел очередной телефонный разговор господ Путина и Трампа. По словам американского президента, эта беседа способна «привести к установлению мира». Также он анонсировал встречу с президентом России в Будапеште. Переговоры могут состояться в течение двух ближайших недель. Стороны уже занимаются их подготовкой.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше