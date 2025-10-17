Контратака ВСУ в районе Алексеевки обернулась провалом и потерей половины полка

Ранее стало известно о продвижении подразделений ВС РФ на линии соприкосновения: за последние сутки удалось освободить Новопавловку в ДНР и Алексеевку в Днепропетровской области. Благодаря наступательным действиям группировки войск «Центр» был взят под контроль населённый пункт Новопавловка, а силы группировки «Восток» завершили операцию по освобождению Алексеевки, продвигаясь вглубь обороны противника.