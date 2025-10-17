«Накормит и улетит»: Трамп выделил на встречу с Зеленским всего два часа

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября. Он поделился этой информацией с журналистами, возвращаясь из поездки в египетский Шарм-эш-Шейх. Однако республиканец не стал вдаваться в подробности, уклонившись от комментариев о возможных поставках Украине ракет Tomahawk и оставив вопросы о деталях будущих переговоров без ответа.