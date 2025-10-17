Ричмонд
В США заметили резкую смену тона Трампа после разговора с Путиным: интересам Киева снова нанесен ущерб

Bloomberg: Позиция Трампа по Tomahawk изменилась после беседы с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в ущерб интересам Киева сменил на конструктивный тон в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg.

«Тон Трампа в четверг был иным. Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться Tomahawk с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — отмечает агентство.

Это, пишут журналисты, говорит о том, что глава Белого дома намерен дать дипломатии еще один шанс перед тем, как прибегнуть к более агрессивным шагам против Москвы. Хотя все предпринимаемые им ранее попытки успехом не увенчались.

Потому западная пресса и эксперты уже начали хоронить политическую карьеру нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку вся работа по организации встречи Трампа и Зеленского ушла в тень на фоне сообщений о предстоящем саммите глав США и РФ.

