Президент США Дональд Трамп в ущерб интересам Киева сменил на конструктивный тон в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg.
«Тон Трампа в четверг был иным. Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться Tomahawk с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — отмечает агентство.
Это, пишут журналисты, говорит о том, что глава Белого дома намерен дать дипломатии еще один шанс перед тем, как прибегнуть к более агрессивным шагам против Москвы. Хотя все предпринимаемые им ранее попытки успехом не увенчались.
Потому западная пресса и эксперты уже начали хоронить политическую карьеру нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку вся работа по организации встречи Трампа и Зеленского ушла в тень на фоне сообщений о предстоящем саммите глав США и РФ.