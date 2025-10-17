Поставки газа в Приднестровье восстанавливаются в законтрактованных объемах — Чебан

«С 17 октября возобновляются полноценные поставки природного газа в Приднестровский регион… в контрактных объёмах, необходимых для обеспечения потребностей всех категорий потребителей. Это позволит восстановить подачу горячей воды и приступить к началу отопительного периода», — написал Чебан в своем Telegram.
Режим экономии газа в Приднестровье был введен 2 октября сроком на полторы недели. Об этом заявил в четверг представитель местной администрации Сергей Оболоник. Он тогда уточнил, что обеспечение населения электричеством будет осуществляться в стандартном, штатном режиме. Также газ для бытовых потребителей ограничен не будет.
Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) принял 18 августа решение, согласно которому компания «Молдовагаз» будет отвечать за снабжение природным газом Приднестровья до 31 марта 2026 года. НАРЭ также обязало «Молдовагаз» создать резервы голубого топлива, достаточные для покрытия не менее 15% объема среднегодовой потребности бытовых потребителей, а также предприятий и учреждений, предоставляющих основные социальные услуги на левом берегу Днестра. Причем к 30 сентября запасы должны были составлять не менее 50%, а к 31 октября — 100%.
В конце прошлого года власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла решение разрешить транзит газа в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. По договору венгерская компания закупает для Приднестровья три миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней начиная с 14 февраля. Данного объема хватает для обеспечения голубым топливом бытовых потребителей и выработки электричества.