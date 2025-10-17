Поставки газа в Приднестровье восстанавливаются в законтрактованных объемах — Чебан

В конце прошлого года власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла решение разрешить транзит газа в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. По договору венгерская компания закупает для Приднестровья три миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней начиная с 14 февраля. Данного объема хватает для обеспечения голубым топливом бытовых потребителей и выработки электричества.