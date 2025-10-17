Саммит России и США может пройти через неделю после встречи глав МИД

«Вчера президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.) сказал, чтобы мы готовились, на повестке дня встреча двух министров иностранных дел. Они (с президентом России Владимиром Путиным. — Прим. ред.) решили, что два министра иностранных дел попытаются решить оставшиеся вопросы в течение недели, а затем, через неделю, они уже смогут приехать сюда, в Будапешт», — сказал он в эфире радио Kossuth.