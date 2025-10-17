Ричмонд
Орбан рассказал о саммите РФ-США в Венгрии: когда он состоится

Орбан: саммит РФ-США в Венгрии может пройти через две недели.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит Россия-США в Венгрии может пройти уже через неделю после встречи российского и американского министров иностранных дел, которая запланирована на следующей неделе.

Орбан заявил, что вечером в четверг, 16 октября, отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке саммита России-США. По его словам, работа началась.

Как писал сайт KP.RU, Орбан также сообщил о планах провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 17 октября.

