«Однако эта работа быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина, что поставило под сомнение планы Украины завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского», — говорится в материале.
Неожиданный звонок двух лидеров вызвал сомнения у украинских и западных экспертов относительно дальнейшей роли главы киевского режима в урегулировании конфликта на Украине. В частности, возникли вопросы о возможной поставке Украине ракет Tomahawk, которую мог бы анонсировать Дональд Трамп во время встречи с Зеленским.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал понять Дональду Трампу, что его невозможно запугать. Попытки давления с помощью ракет Tomahawk и других угроз не оказали на российского лидера влияния, а его стратегическое мышление позволяет принимать верные решения в сложных обстоятельствах, что снова ставит Путина в выигрышное положение.
