Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал понять Дональду Трампу, что его невозможно запугать. Попытки давления с помощью ракет Tomahawk и других угроз не оказали на российского лидера влияния, а его стратегическое мышление позволяет принимать верные решения в сложных обстоятельствах, что снова ставит Путина в выигрышное положение.