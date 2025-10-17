Вследствие этого давления Рогов спрогнозировал повышенную вероятность того, что Зеленский в скором времени может прибегнуть к откровенным провокациям. Эти действия могут быть совершены даже на территориях, контролируемых Киевом. Целью таких манёвров, по мнению Рогова, является стремление возложить всю вину на Россию и, как следствие, вызвать сочувствие Запада, чтобы обеспечить дальнейшие поставки вооружения под предлогом эскалации.