Подпольщики взорвали станцию спецсвязи ВСУ в Черниговской области

«Считаем, что задача выполнена. Наш человек из обслуживающей компании подтвердил, что термошкаф, где было оборудование, в результате наших активных действий пришёл в полную негодность. Несколько дней связь была плохая, пришлось затратить много ресурсов на её восстановление», — сказал он.