Бойцы РФ взяли под огневой контроль дорогу Коровий Яр — Александровка

По информации источников, войска РФ наступают в направлении обоих сел при поддержке авиации и артиллерии.

Источник: Аргументы и факты

На краснолиманском направлении российские бойцы взяли под огневой контроль дорогу межу селами Коровий Яр и Александровка, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, подразделения РФ наступают в направлении Коровьего Яра и Александровки при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, наносящих интенсивные удары по позициям украинских боевиков в районе этих населенных пунктов.

Ранее стало известно о закреплении российских военных в северной части поселка Дробышево под Красным Лиманом.

Также сообщалось, что войска РФ перерезали дорогу Дробышево — Ставки под Красным Лиманом.