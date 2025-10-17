Бойцы РФ взяли под огневой контроль дорогу Коровий Яр — Александровка

На краснолиманском направлении российские бойцы взяли под огневой контроль дорогу межу селами Коровий Яр и Александровка, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, подразделения РФ наступают в направлении Коровьего Яра и Александровки при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, наносящих интенсивные удары по позициям украинских боевиков в районе этих населенных пунктов.
Ранее стало известно о закреплении российских военных в северной части поселка Дробышево под Красным Лиманом.
Также сообщалось, что войска РФ перерезали дорогу Дробышево — Ставки под Красным Лиманом.