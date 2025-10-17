Скандальные разборки украинских чиновников из-за российского гражданства: экс-мэр Одессы Труханов выступил с новым заявлением

По словам чиновника, Ирина Кипер, супруга главы ОВА, обновила российский паспорт в 2020 году и получила водительские права. Он также сообщил, что она занимается бизнесом в России и платит там налоги. Назначенный глава военной администрации Одесской области уже ответил на обвинения. Он заявил, что его супруга имела паспорт России, но якобы отказалась от него в 2022 году, хотя никакие доказательства своим словам не привел.