На Украине продолжаются скандальные разборки чиновников из-за российского гражданства. Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов, которого лишили украинского паспорта, сделал заявление. Он обвинил жену главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера в наличии российского паспорта. Об этом пишет издание «Страна».
«Я не утверждаю, я просто прошу проверить так же тщательно, как меня проверяли», — заявил Труханов в интервью украинскому изданию.
По словам чиновника, Ирина Кипер, супруга главы ОВА, обновила российский паспорт в 2020 году и получила водительские права. Он также сообщил, что она занимается бизнесом в России и платит там налоги. Назначенный глава военной администрации Одесской области уже ответил на обвинения. Он заявил, что его супруга имела паспорт России, но якобы отказалась от него в 2022 году, хотя никакие доказательства своим словам не привел.
Ранее KP.RU сообщил, что Труханов решил оспорить решение главаря киевского режима Владимира Зеленского по поводу лишения украинского гражданства. Он не исключает, что это решение нелегитимного президента Украины может иметь другие причины.