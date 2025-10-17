Как будет развиваться инфраструктура в Ташкенте — президент ознакомился с планами

Главе государства была представлена информация о комплексном развитии столицы, совершенствовании промышленной и транспортной инфраструктуры.
На совещании были обсуждены и предстоящие работы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента. В частности, с учетом опыта реконструкции улицы Шота Руставели проекты по системе BRT (Bus rapid transit) начнутся еще на десяти улицах города.
Также были рассмотрены также меры по обеспечению безопасности дорожного движения, регулированию транспортных потоков и совершенствованию архитектурного облика столицы на основе единого дизайн-кода.
Сообщается, что в будущем году из местного бюджета будет выделен 1 триллион сумов на благоустройство махаллей, строительство гастрономических улиц и обновление оросительных систем.
Президент подчеркнул, что происходящие в Ташкенте преобразования должны быть направлены на создание комфортной и современной городской среды, способствовать росту экономической активности и развитию предпринимательства.
В ходе презентации также была представлена информация о крупных проектах в других регионах страны. В частности, были рассмотрены планы по дальнейшему расширению возможностей города Бухары в сфере приема и обслуживания туристов.