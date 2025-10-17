«Профессионализм, искренность, объективность»: Путин поздравил сотрудников RT с 20-летием телеканала

Путин признался, что на момент возникновения самой идеи создания RT он не предполагал, что проект достигнет такого размаха, высокого качества и темпов развития, и поздравил журналистов с этим достижением. Президент объяснил, что его изначальные сомнения были связаны со сложностью интеграции в уже сложившуюся систему мировых СМИ. Однако по его словам, телеканал RT неожиданно для него смог отыскать свою особую нишу и место. Глава государства отметил, что миллионы людей по всему миру всё больше смотрят и слушают материалы канала.