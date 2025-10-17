«Будет террор»: В Одессе высказались о новом главе военной администрации Лысаке

Напомним, что во вторник Владимир Зеленский принял решение о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Глава государства также анонсировал скорое введение в городе военной городской администрации и назначение её руководителя. На эту должность был назначен Сергей Лысак, ранее возглавлявший Днепропетровскую областную военную администрацию с февраля 2023 года. Геннадий Труханов выразил намерение оспорить решение о лишении его гражданства в судебном порядке и подчеркнул, что не планирует покидать Украину и Одессу. Ранее он упоминал о возможном лишении его гражданства со стороны украинских властей из-за предполагаемого наличия российского паспорта, однако сам Труханов отрицает наличие гражданства Российской Федерации.