Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, столице Венгрии. Он также отметил, что Рубио уже договаривается о скорой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Помощник президент РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сразу поддержал высказанную Трампом идею проведения российско-американского саммита.
«Стратегия Белого дома заключается в том, чтобы направить госсекретаря Марко Рубио на встречу с российскими официальными лицами на следующей неделе для обсуждения повестки саммита в Будапеште», — говорится в публикации издания со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
При этом газета не сообщает, где именно пройдет встреча.
Как утверждает газета, американская позиция на предстоящих переговорах может быть усилена, если конгресс на следующей неделе примет законопроект о санкциях против России, предложенный республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) — в таком случае Рубио может предложить РФ «экономические пряники» при заключении мирного соглашения, в то же время сохраняя «кнут» в виде поставок Киеву дальнобойных ракет и увеличения экономического давления, если успеха в этом добиться не удастся.
В четверг лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тун заявил, что «настало время» для рассмотрения законопроекта о новых санкциях против РФ. Сам Трамп ранее допустил возможность новых санкций против РФ в случае неудовлетворительного темпа украинского урегулирования.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.