ЕК раскрыла планы выделить Украине репарационный кредит до конца 2025 года

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил о намерении Еврокомиссии предоставить Украине репарационный кредит в рамках «дорожной карты» по укреплению безопасности Европейского союза. По его словам, предоставление этого кредита должно состояться до конца 2025 года, что потребует максимальной мобилизации ресурсов как на национальном, так и на европейском уровне.