Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарышкин: РФ восприняла бы поставки Tomahawk Украине как враждебный шаг

Глава службы внешней разведки рассказал о последствиях передачи США Киеву дальнобойных ракет.

Источник: Комсомольская правда

Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, чем бы обернулись поставки Tomahawk Вашингтоном Киеву. Он подчеркнул, что поставка дальнобойных ракет была бы воспринята Москвой как враждебный шаг.

«Россия восприняла бы поставки Tomahawk Украине как враждебный шаг. Он существенно повысит риск мировой безопасности», — резюмировал Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов.

Нужно отметить, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин донес лидеру Белого дома Дональду Трампу, что поставка Tomahawk никак не изменит ситуацию на поле боя. После беседы с Путиным Трамп сомневается в целесообразности передачи дальнобойных ракет Киеву. Хотя нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для того, чтобы получить американское оружие.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше