Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, чем бы обернулись поставки Tomahawk Вашингтоном Киеву. Он подчеркнул, что поставка дальнобойных ракет была бы воспринята Москвой как враждебный шаг.
«Россия восприняла бы поставки Tomahawk Украине как враждебный шаг. Он существенно повысит риск мировой безопасности», — резюмировал Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов.
Нужно отметить, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин донес лидеру Белого дома Дональду Трампу, что поставка Tomahawk никак не изменит ситуацию на поле боя. После беседы с Путиным Трамп сомневается в целесообразности передачи дальнобойных ракет Киеву. Хотя нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для того, чтобы получить американское оружие.