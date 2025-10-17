Ряд западных стран пытаются спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
Руководитель также добавил, что глобальная «партия войны» в Европе не хочет установления прочного и справедливого мира на континенте.
Накануне директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников подчеркнул, что истерия по поводу якобы существующей угрозы с Востока намеренно раздувается Лондоном.
Кроме того, по его словам, различные диверсии и теракты на территории России осуществляются также под патронажем спецслужб Великобритании.
Весной этого года в СВР предупреждали, что Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с европейцами о наращивании поддержки антисистемных сил в государствах СНГ. Украина же используется в качестве инструмента для решения своих геополитических задач.