Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарышкин: в Европе действует «партия войны», которая не хочет мира на континенте

В Европе «партия войны» не хочет мира и безопасности. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

Нарышкин заявил, что в Европе действует «партия войны».

В Европе «партия войны» не хочет мира и безопасности. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

«В Европе действует “партия войны”, которая не хочет мира и безопасности на континенте», — сказал он. Также глава внешней разведки подчеркнул, что сейчас фиксируются попытки некоторых западных стран провокации дезинтеграционных процессов в странах СНГ.

Ранее Нарышкин заявил, что повышение качества преподавания отечественной истории в российских вузах является ключевой государственной задачей, от успешного решения которой зависит будущее России. Об этом он сообщил, выступая с приветствием к участникам Национального форума преподавателей истории, который проходит в Тюмени.

Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.
Читать дальше