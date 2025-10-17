Нарышкин: в Европе действует «партия войны», которая не хочет мира на континенте

Нарышкин заявил, что в Европе действует «партия войны».
В Европе «партия войны» не хочет мира и безопасности. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.
«В Европе действует “партия войны”, которая не хочет мира и безопасности на континенте», — сказал он. Также глава внешней разведки подчеркнул, что сейчас фиксируются попытки некоторых западных стран провокации дезинтеграционных процессов в странах СНГ.
Ранее Нарышкин заявил, что повышение качества преподавания отечественной истории в российских вузах является ключевой государственной задачей, от успешного решения которой зависит будущее России. Об этом он сообщил, выступая с приветствием к участникам Национального форума преподавателей истории, который проходит в Тюмени.