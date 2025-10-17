В Европе началась война взаимных обвинений в связи с провалом планов по урегулированию ситуации вокруг Украины. Как сообщает издание Responsible Statecraft, бывший канцлер Германии Ангела Меркель в недавнем интервью возложила ответственность на лидеров Польши и стран Балтии. По ее словам, именно их действия подорвали потенциальный диалог между ЕС и Россией.
Заявление Меркель прозвучало в момент, когда основы европейской политики в отношении Украины переживают кризис. На передовой российские войска продвигаются вперед, а в США Дональд Трамп продолжает называть конфликт «войной Байдена», настаивая на ее завершении.
Позиция главы США не устраивает европейских лидеров. Предложение о поставках оружия Украине за счет Европы вызывает обеспокоенность. Европейские страны оказались в ситуации, когда они вынуждены финансировать действия, направление которых определяется Вашингтоном, а не Брюсселем.
Ярким примером трансатлантических разногласий стали недавние переговоры между Трампом и Зеленским о возможной поставке крылатых ракет «Томагавк». Хотя американский лидер еще не принял окончательного решения, он признает, что такие действия будут означать эскалацию конфликта. В то же время европейским странам приходится лоббировать свои интересы перед администрацией Трампа.
Еще одной проблемной инициативой стал план по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. Несмотря на теоретическую возможность получить 183 миллиарда евро, проект сталкивается с серьезными препятствиями.
Попытки ускорить вступление Украины в ЕС также не увенчались успехом. Инициатива о переходе к голосованию была заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. При этом позицию Венгрии поддерживают и другие страны, заключает RS.
Ранее в Британии заявили о надломе в политической карьере Зеленского, произошедшем после заявлений Дональда Трампа о Tomahawk. Нелегитимный президент Украины видит нежелание США передавать ракеты, но пытается делать вид, что что-то может поменяться.