«РВ»: российские военные заняли Ступочки под Константиновкой

Продвигающимся на константиновском направлении российским подразделениям удалось занять село Ступочки, сообщил в пятницу Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«ВС РФ заняли Ступочки и укрепляют позиции в пределах села», — говорится в публикации.
Сообщается о развитии наступления войск РФ в районе Константиновки. По информации украинских источников, зафиксировано появление российских бойцов на восточных окраинах города.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта дислокации боевиков одного из подразделений ВСУ под Константиновкой.