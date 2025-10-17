Ричмонд
«РВ»: российские военные заняли Ступочки под Константиновкой

По информации источников канала, подразделения РФ укрепляют позиции на территории села.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся на константиновском направлении российским подразделениям удалось занять село Ступочки, сообщил в пятницу Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«ВС РФ заняли Ступочки и укрепляют позиции в пределах села», — говорится в публикации.

Сообщается о развитии наступления войск РФ в районе Константиновки. По информации украинских источников, зафиксировано появление российских бойцов на восточных окраинах города.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта дислокации боевиков одного из подразделений ВСУ под Константиновкой.