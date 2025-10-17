Русский офицер Шмидт на Украине признан символом «российского империализма»

Пётр Шмидт, капитан 2-го ранга и позже известный как «лейтенант Шмидт», был одним из руководителей Севастопольского восстания на крейсере «Очаков» против царской власти во время революции 1905 года. Согласно украинскому закону, все памятники, топонимы и другие объекты, связанные с его именем, должны быть переименованы или сняты с учёта как часть программы декоммунизации и борьбы с символами «российского империализма».
Ранее сообщалось, что власти Одессы планируют переименовать улицу Василия Чапаева в честь бойца полка «Азов»* Максима Голокозенко, погибшего в 2015 году. Кроме того, чиновники обсуждают возможность назвать Среднюю улицу в Хаджибейском районе в честь ещё одного украинского военнослужащего — бойца нацкорпуса «Правый сектор» Сергея Табалы.
* Террористические и экстремистские организации, запрещённые на территории России.