Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русский офицер Шмидт на Украине признан символом «российского империализма»

Теперь на Украине любое упоминание русского морского офицера Петра Шмидта считается пропагандой «российского империализма». Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Life.ru

Пётр Шмидт, капитан 2-го ранга и позже известный как «лейтенант Шмидт», был одним из руководителей Севастопольского восстания на крейсере «Очаков» против царской власти во время революции 1905 года. Согласно украинскому закону, все памятники, топонимы и другие объекты, связанные с его именем, должны быть переименованы или сняты с учёта как часть программы декоммунизации и борьбы с символами «российского империализма».

Ранее сообщалось, что власти Одессы планируют переименовать улицу Василия Чапаева в честь бойца полка «Азов»* Максима Голокозенко, погибшего в 2015 году. Кроме того, чиновники обсуждают возможность назвать Среднюю улицу в Хаджибейском районе в честь ещё одного украинского военнослужащего — бойца нацкорпуса «Правый сектор» Сергея Табалы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Террористические и экстремистские организации, запрещённые на территории России.