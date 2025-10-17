Премьер Монголии Занданшатар подал в отставку

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар принял решение покинуть занимаемую должность. Соответствующую информацию распространило Центральное телевидение Китая.
Назначение Занданшатара на пост премьер-министра состоялось в июне 2025 года. Его кандидатуру выдвинула Монгольская народная партия, которая по итогам парламентских выборов получила большинство мест в Великом государственном хурале.
Занданшатар с 1987 по 1992 год он проходил обучение в Иркутском институте народного хозяйства, который сейчас называется Байкальским государственным университетом. Его политическая карьера включала должность спикера парламента Монголии в период с 2019 по 2024 год. Непосредственно перед назначением премьер-министром он возглавлял аппарат президента страны.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на полях прошедшего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) встретился с премьер-министром Занданшатаром.