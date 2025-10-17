Премьер Монголии Занданшатар подал в отставку

Занданшатар с 1987 по 1992 год он проходил обучение в Иркутском институте народного хозяйства, который сейчас называется Байкальским государственным университетом. Его политическая карьера включала должность спикера парламента Монголии в период с 2019 по 2024 год. Непосредственно перед назначением премьер-министром он возглавлял аппарат президента страны.