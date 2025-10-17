Лукашенко посетит в Минске центр технического творчества детей и молодежи

В центре открыты 18 учебных лабораторий по различным направлениям инновационного технического творчества. В их числе авиа-ракетомоделирование, автомототехника, судомоделирование, робототехника, конструирование и эксплуатация беспилотников, архитектура и промышленный дизайн, программирование, мехатроника, энергетика. На территории рядом с центром размещены специализированные уличные площадки.