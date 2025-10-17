Лукашенко посетит в Минске центр технического творчества детей и молодежи

Состоится торжественная церемония открытия центра. Главе государства доложат о системе дополнительного образования детей и молодежи Минска, перспективах развития технического творчества. Президенту продемонстрируют отдельные технические комплексы, робототехническое оборудование и проекты учащихся.
Александр Лукашенко ознакомится с учебно-материальной базой центра, посетит лабораторию по различным направлениям инновационного технического творчества. Планируется, что ему также продемонстрируют учебно-тренировочные заезды радиоуправляемых автомоделей и практическое занятие по управлению беспилотными летательными аппаратами.
Минский городской центр технического творчества детей и молодежи создан на месте бывшего автовокзала «Восточный». Здание было реконструировано и оснащено необходимым оборудованием. Центр занимает помещения общей площадью более 7,2 тыс. кв.м.
В центре открыты 18 учебных лабораторий по различным направлениям инновационного технического творчества. В их числе авиа-ракетомоделирование, автомототехника, судомоделирование, робототехника, конструирование и эксплуатация беспилотников, архитектура и промышленный дизайн, программирование, мехатроника, энергетика. На территории рядом с центром размещены специализированные уличные площадки.