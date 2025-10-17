Ричмонд
Безумная мечта о России и Tomahawk как угроза миру. О чем рассказал Нарышкин

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин ответил на вопросы журналистов на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников Содружества Независимых Государств в Самарканде.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

ТАСС собрал главные из его заявлений.

  • Запад пытается спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ;
  • его спецслужбы используют инструменты масштабной экономической агрессии, включая дезинформационные кампании и кибероперации;
  • в Европе действует глобальная партия войны, она не хочет справедливого мира на континенте;
  • страны Запада все еще не расстались с «безумной мечтой» нанести России стратегическое поражение;
  • поставки Tomahawk Киеву Россия воспримет как враждебный шаг, он сильно повысит риски безопасности всего мира;
  • Афганистан должен оставаться независимым государством без военных баз на территории;
  • для добрых отношений с Кабулом нужен открытый и равный диалог.

