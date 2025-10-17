Безумная мечта о России и Tomahawk как угроза миру. О чем рассказал Нарышкин

ТАСС собрал главные из его заявлений.
- Запад пытается спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ;
- его спецслужбы используют инструменты масштабной экономической агрессии, включая дезинформационные кампании и кибероперации;
- в Европе действует глобальная партия войны, она не хочет справедливого мира на континенте;
- страны Запада все еще не расстались с «безумной мечтой» нанести России стратегическое поражение;
- поставки Tomahawk Киеву Россия воспримет как враждебный шаг, он сильно повысит риски безопасности всего мира;
- Афганистан должен оставаться независимым государством без военных баз на территории;
- для добрых отношений с Кабулом нужен открытый и равный диалог.
Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.Читать дальше