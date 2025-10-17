В Кривом Роге в результате взрывов повреждена энергетическая инфраструктура

По информации мониторинговых ресурсов, взрывы в Кривом Роге прогремели в ночь на пятницу на фоне воздушной тревоги. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по объектам ВПК на территории города. Кроме того, под удар попали объекты противника в районе аэродрома и станции Роковатая.