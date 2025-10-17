Ричмонд
В Кривом Роге в результате взрывов повреждена энергетическая инфраструктура

По информации местных властей, на объектах инфраструктуры начались пожары.

Источник: Аргументы и факты

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в результате взрывов повреждена энергетическая инфраструктура, сообщает Telegram-канал ГСЧС Украины.

Согласно сведениям главы городского совета обороны Александра Вилкула, после серии взрывов на объектах инфраструктуры начались пожары.

Чиновник сообщил об отключениях электричества на территории города, а также в ряде населенных пунктов Криворожского района.

По информации мониторинговых ресурсов, взрывы в Кривом Роге прогремели в ночь на пятницу на фоне воздушной тревоги. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по объектам ВПК на территории города. Кроме того, под удар попали объекты противника в районе аэродрома и станции Роковатая.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам газовой энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК.