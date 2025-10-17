Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Послание Минниханова Госсовету РТ: прямая трансляция

На телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» началась прямая трансляция ежегодного послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ.

Посмотреть ее также можно в официальной группе телерадиокомпании в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте телеканала.

На оглашение послания приглашены руководители всех ветвей власти Татарстана и представители федеральных органов власти, а также руководители промышленных предприятий, представители сферы здравоохранения, образования и науки, творческой интеллигенции, предприятий малого и среднего бизнеса, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, всех муниципалитетов республики.

Общее число приглашенных — 670 человек.