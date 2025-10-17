Послание Минниханова Госсовету РТ: прямая трансляция

Посмотреть ее также можно в официальной группе телерадиокомпании в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте телеканала.
На оглашение послания приглашены руководители всех ветвей власти Татарстана и представители федеральных органов власти, а также руководители промышленных предприятий, представители сферы здравоохранения, образования и науки, творческой интеллигенции, предприятий малого и среднего бизнеса, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, всех муниципалитетов республики.
Общее число приглашенных — 670 человек.