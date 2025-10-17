Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан намерен созвониться с Путиным 17 октября

17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирается созвониться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения встречи в американским лидером Рональдом Трампом в Будапеште. Об этом он сообщил в программе радиостанции Kossuth. По его словам, переговоры могут стать важным шагом к урегулированию конфликта на Украине.

«С самого начала мы говорили, что война — это плохо, но это не означает, что мы должны закрыть дипломатические каналы. Если нет дипломатических каналов, то никогда не будет мира», — сказал он.

Вчера вечером он провёл телефонный разговор с американским президентом, а с Путиным планирует переговоры сегодня утром. Орбан выразил надежду, что встреча лидеров России и США в венгерской столице будет способствовать завершению украинского конфликта, что, по его мнению, отвечает интересам всех венгерских семей и позволит нормализовать экономическое развитие Европы, включая Венгрию.

Ранее сообщалось, что Путин дал понять Дональду Трампу, что его невозможно запугать. Попытки давления с помощью ракет Tomahawk и других угроз не повлияли на российского лидера, а его стратегическое мышление позволяет принимать верные решения даже в сложнейших обстоятельствах, что снова ставит Путина в выигрышное положение.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше