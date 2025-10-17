Голосование на выборах мэра и депутатов думы Усть-Удинского МО пройдет 19 октября

На пост мэра претендуют три кандидата: Сергей Чемезов, выдвинутый «Единой Россией», Александр Менг от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Мадасов. В выборах депутатов думы нового муниципального округа участвуют 24 кандидата, из которых 15 выдвинуты партией «Единая Россия», восемь — ЛДПР, один кандидат идет в порядке самовыдвижения. Всего за организацию этих муниципальных выборов отвечают 23 участковые комиссии, шесть из которых расположены в труднодоступных и отдаленных местностях, сообщает пресс-служба облизбиркома. 17 октября — последний день, когда разрешена предвыборная агитация, 18 октября — «день тишины».
