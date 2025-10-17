Ричмонд
«Благодарны национальному лидеру»: Рустам Минниханов отметил поддержку Владимира Путина

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем ежегодном послании Госсовету РТ выразил признательность национальному лидеру, Президенту страны Владимиру Путину.

Источник: ИА Татар-информ

«Мы благодарны нашему национальному лидеру Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за системную поддержку в реализации наших инициатив и проектов», — подчеркнул Минниханов.

Напомним, что прямую трансляцию ежегодного послания Минниханова Госсовету РТ можно посмотреть на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Также трансляция доступна в официальной группе телерадиокомпании в соцсети «ВКонтакте» и на сайте телеканала.

На оглашение послания приглашены руководители всех ветвей власти Татарстана и представители федеральных органов власти, а также руководители промышленных предприятий, представители сферы здравоохранения, образования и науки, творческой интеллигенции, предприятий малого и среднего бизнеса, политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий, всех муниципалитетов республики.

Общее число приглашенных — 670 человек.

