Что скрывает договоренность о саммите Путина и Трампа в Венгрии

Федор Лукьянов считает, что отношения США и России продолжают развиваться по вектору, заданному на саммите в Анкоридже. Эксперт уточняет, что пока со 100% гарантией утверждать, что саммит в Будапеште будет результативным, нельзя, но высказывания Трампа демонстрируют, что он пока как посредник в переговорах не стал сторонником Украины.