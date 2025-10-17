Что скрывает договоренность о саммите Путина и Трампа в Венгрии

Что известно о переговорах Путина и Трампа
После телефонного разговора с Путиным Трамп описал в соцсетях порядок подготовки к важным переговорам в Венгрии. Он уточнил, на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных советников президентов, потом пройдут переговоры на более высоком уровне, на которых Белый дом представит госсекретарь Марко Рубио, и только затем состоится диалог президентов, сообщают «Ведомости».
Республиканец обозначил тему встречи с Путиным. «Встретимся в согласованном месте в Будапеште, в Венгрии, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной», — написал Дональд Трамп.
Глава венгерского правительства Виктор Орбан также опубликовал в Сети пост по поводу переговоров. Он уточнил, что Будапешт готов к проведению саммита и приему высокопоставленных гостей.
Помощник российского президента Юрий Ушаков выступил с подтверждением анонса встречи. Он уточнил, что сейчас американская и российская стороны будут готовить переговоры. На консультациях с Марко Рубио Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Ушаков добавил, что дата саммита будет установлена позже.
По словам помощника президента РФ, Владимир Путин во время телефонного разговора с Трампом обратил внимание на готовность Москвы к мирному разрешению противостояния, но подчеркнул, что Россия «владеет стратегической инициативой» на линии боестолкновения.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-конференции уточнила, что встреча Путина и Владимира Зеленского ожидается Трампом, но в Венгрии пройдет двусторонний саммит только между представителями России и США.
Трамп рассказал, что, кроме урегулирования украинского кризиса, во время телефонной беседы обсудил с Путиным торговые вопросы, ход перемирия в секторе Газа при посредничестве Вашингтона. Американский президент добавил, что Путин поздравил его с успехом в миротворческой деятельности на Ближнем Востоке и передал благодарность Мелании Трамп за деятельность, связанную с детьми.
Ушаков, пересказывая содержание разговора Путина и Трампа, отметил, что глава Белого дома высказался о сложности урегулирования украинского конфликта.
Последний телефонный контакт между российским и американским лидерами произошел 18 августа, через три дня после двустороннего саммита США и России на Аляске.
Как эксперты оценивают перспективы саммита в Будапеште
Почти двухчасовая телефонная беседа президентов и риторика Трампа после нее свидетельствуют о том, что США и Россия ведут независимые от всех переговоры по украинскому кризису и обсуждают конкретные условия его урегулирования, сообщил «Ведомостям» заместитель директора Центра комплексных международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Эксперт отмечает, что, судя по реакции Трампа, импульс саммита на Аляске еще «жив». Суслов акцентирует внимание на том, что переговоры лидеров России и США сформировали повестку встречи Трампа и Зеленского: Киев не получит крылатые ракеты «Томагавк», а главной темой станет предстоящий саммит в Будапеште.
Главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов также уверен, что «Томагавки» останутся под контролем Пентагона и не будут отправлены на Украину, передают «Ведомости».
Главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев полагает, что американский президент может вернуться к вопросу передачи «Томагавков» после переговоров с Путиным в Венгрии. Эксперт допускает, что во время телефонной беседы с Трампом Путин уточнил, что после предоставления крылатых ракет Киеву Россия выйдет из переговорного трека. «В случае принятия такого решения благоприятный для переговоров “дух Анкориджа” будет похоронен, а сторонам придется заново выстраивать мосты», — объяснил Васильев «Ведомостям».
Дмитрий Суслов полагает, что сложившаяся после телефонной беседы Трампа и Путина ситуация свидетельствует о том, что резкие заявления главы Белого дома в адрес Кремля были лишь инструментом политического давления, но оказались неэффективными.
Федор Лукьянов считает, что отношения США и России продолжают развиваться по вектору, заданному на саммите в Анкоридже. Эксперт уточняет, что пока со 100% гарантией утверждать, что саммит в Будапеште будет результативным, нельзя, но высказывания Трампа демонстрируют, что он пока как посредник в переговорах не стал сторонником Украины.
Дмитрий Суслов обратил внимание на выбор площадки для переговоров. По его словам, проведение саммита в Венгрии больше удобно Трампу, но и для Кремля переговоры в Будапеште комфортнее, чем в Стамбуле. Кроме того, соглашаясь на Будапешт, Москва выразит поддержку Орбану в противостоянии с Евросоюзом.
Суслов предполагает, что динамику переговоров задаст диалог Рубио и Лаврова. Эксперт не исключает, что по ключевым позициям стороны смогут существенно сблизиться. «Результат встречи делегаций покажет, как скоро может состояться второй саммит Путина и Трампа», — отмечает он.
Владимир Васильев считает, что участники переговорного процесса будут стремиться заставить оппонентов сделать уступки по важным позициям. Эксперт уточняет, что Москва вряд ли согласится на компромисс по всем вопросам, так как в этом случае в США и Европе возникнет стремление оказывать на нее еще более значительное давление.