Минниханов: «Мы должны помнить, какой ценой досталась Победа»

«Мы всегда должны помнить о том, какой ценой досталась Победа — и на фронте, и в тылу», — подчеркнул Минниханов.
Он отметил, что забота о ветеранах, создание для них комфортных условий и обеспечение достойного уровня жизни — прямая обязанность всех уровней власти.
В честь юбилейной даты во всех муниципальных районах и городских округах Татарстана прошли торжественные мероприятия. Были отремонтированы и открыты новые памятники, бюсты и мемориальные доски защитникам Отечества.
Впервые за три года в Казани в очном формате состоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие более 150 тысяч человек.
Значимым событием юбилейного года стало присвоение Зеленодольску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» — в знак признания массового трудового героизма и самоотверженности работников тыла.
Минниханов подчеркнул, что сохранение исторической памяти и передача ее молодому поколению остаются важнейшей задачей государства и общества.