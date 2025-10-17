Ричмонд
Минниханов: «Мы должны помнить, какой ценой досталась Победа»

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая с ежегодным посланием Государственному Совету республики, напомнил о значении 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и о важности сохранения памяти о подвиге народа.

«Мы всегда должны помнить о том, какой ценой досталась Победа — и на фронте, и в тылу», — подчеркнул Минниханов.

Он отметил, что забота о ветеранах, создание для них комфортных условий и обеспечение достойного уровня жизни — прямая обязанность всех уровней власти.

В честь юбилейной даты во всех муниципальных районах и городских округах Татарстана прошли торжественные мероприятия. Были отремонтированы и открыты новые памятники, бюсты и мемориальные доски защитникам Отечества.

Впервые за три года в Казани в очном формате состоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие более 150 тысяч человек.

Значимым событием юбилейного года стало присвоение Зеленодольску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» — в знак признания массового трудового героизма и самоотверженности работников тыла.

Минниханов подчеркнул, что сохранение исторической памяти и передача ее молодому поколению остаются важнейшей задачей государства и общества.

