Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов поблагодарил татарстанцев за высокую активность на выборах

В выборах Раиса Татарстана и депутатов местного самоуправления приняли участие три четверти избирателей республики. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к Госсовету РТ.

Источник: РИА "Новости"

«Благодарю наших граждан за высокую активность и проявленную гражданскую позицию», — сказал Минниханов.

Он также поблагодарил оппонентов и представителей различных политических сил за предложения и конструктивный характер избирательной кампании.

«Мы должны работать вместе на благо нашей республики и страны», — заключил Раис РТ.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше