Минниханов поблагодарил татарстанцев за высокую активность на выборах

«Благодарю наших граждан за высокую активность и проявленную гражданскую позицию», — сказал Минниханов.
Он также поблагодарил оппонентов и представителей различных политических сил за предложения и конструктивный характер избирательной кампании.
«Мы должны работать вместе на благо нашей республики и страны», — заключил Раис РТ.
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше