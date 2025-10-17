Назначена дата первого заседания новоизбранного парламента Молдовы: Санду подписала указ

На основании статьи 63 п. 2 Конституции Республики Молдова и статьи 1 п. 5 Регламента Парламента, Президент Республики Молдова постановляет: Парламент, избранный 28 сентября 2025 года, созывается на 22 октября 2025 года, 10 утра.
Указ вступил в силу в день подписания, 17 октября.
Днем ранее Конституционный суд Молдовы утвердил результаты парламентских выборов от 28 сентября и мандаты депутатов парламента XII созыва.
Согласно решению КС, партия PAS получает 55 мандатов, Патриотический блок — 26, блок «Альтернатива» — 8, «Наша партия» — 6, партия «Демократия дома» — 6 мандатов. Напомним, именно эти партии преодолели в ходе голосования на парламентских выборах порог, необходимый для прохождения в законодательный форум.
Согласно действующему законодательству, первое заседание ведёт старейший по возрасту депутат. Им в новом созыве будет, судя по всему, лидер коммунистов Владимир Воронин.
Затем депутаты должны выбрать спикера и сформировать парламентские фракции. После этого народные избранники проведут консультации с президентом, чтобы обсудить формирование нового правительства.
Ранее стало известно, что действующий премьер-министр Дорин Речан отказался от второго мандата и объявил об уходе с политической арены страны. Как писали молдавские СМИ, вероятным кандидатом на пост главы правительства от правящей партии PAS будет бизнесмен Александру Мунтяну.
В состав парламента Молдовы входит 101 депутат, их мандат составляет четыре года, они избираются по спискам партий, блоков или из числа независимых кандидатов.
Парламент Республики Молдова — единственный законодательный орган страны, наделенный основными полномочиями. Он принимает законы, утверждает государственный бюджет, контролирует деятельность правительства, определяет внутреннюю и внешнюю политику, а также направления развития государства.